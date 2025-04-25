Galatasaray Boey için teklif yaptı mı? Resmen açıkladılar

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Galatasaray Boey için teklif yaptı mı? Resmen açıkladılar

Bayern Münih’in gözden çıkardığı Boey için Galatasaray’ın devreye girdiği iddia ediliyordu. Alman devinden yapılan açıklama ile Türkiye’den teklif gelip gelmediği konusu açıklığa kavuştu.

Bayern Münih ile yollarını ayıracağı söylenen Sacha Boey'un Galatasaray'a geri döneceği son günlerde sıkça konuşuluyordu. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'la ilgili çıkan Galatasaray iddialarına cevap verdi.

Eberl yaptığı açıklamada, "Türkiye'den herhangi bir teklif yok. Yaz aylarında neler olacağını sakin bir şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Galatasaray, Sacha Boey'u sezon başında 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı.

Alman devinde sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Boey, Bayern Münih formasıyla 16 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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