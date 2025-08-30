Galatasaray bu akşam Süper Lig tarihine geçebilir!

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray sezona fırtına gibi giriş yaptı. Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0, Fatih Karagümrük'ü Aslantepe'de 3-0, Kayserispor'u rakip sahada 4-0 yenen sarı-kırmızılılar, bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



Cimbom taraftarı önünde karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem 4'te 4 yapmak hem de milli araya zirvede girmek istiyor.

GALATASARAY SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARABİLİR

Galatasaray savunması rakip forvetlere geçit vermiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 8 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.



Cimbom, Çaykur Rizespor karşısında da gol yemeden kazanmayı başarırsa, lig tarihinde ilk 4 müsabakadan bu şekilde galip ayrılan ilk takım olacak.



RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Süper Lig'de 1 maçı eksik olan Karadeniz ekibinin 1 puanı bulunuyor.

