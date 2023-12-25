Galatasaray bu fotoğrafla 'Utanın' dedi. Fenerbahçe 'Kale direği' cevabını verdi

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Galatasaray bu fotoğrafla 'Utanın' dedi. Fenerbahçe 'Kale direği' cevabını verdi
Derbiye Djiku-Icardi mücadelesi damgasını vururken, gece yarısından sonra iki kulüpten çarpıcı açıklamalar geldi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 22. dakikada Djiku-Icardi mücadelesi damgasını vurdu. Fenerbahçe ceza alanındaki mücadelede Icardi yerde kaldı.

Sarı kırmızılılar bu pozisyonda penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Gece yarısından sonra Galatasaray Kulübü gözünün altında morluk oluşan Icardi'nin fotoğrafını paylaştı. Altına da şöyle yazıldı:

"Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz!
Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…"

Fenerbahçe Kulübü'nden buna cevap gecikmedi. Bir pozisyonda Icardi'nin kale direğine çarptığı hatırlatılarak, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" denildi.

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