Galatasaray bu kez tongaya düşmeyecek! Taahüt alındı

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan ve çarşamba akşamı İstanbul'a inen Victor Osimhen, dün sağlık kontrolünden geçti. Testleri temiz çıkan yıldız oyuncunun resmi imzayı atması öğleden sonrasını buldu. Osimhen'in sağlık kontrolleri uzadığı için bir gün izin verildi. Nijeryalı yıldız iznin ardıdndan takımla idmana çıkacak.

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Lazio maçı öncesinde 4 yıllık sözleşmeye imza atacak Osimhen için Galatasaray'ın kasasından 80 milyon euronun üzerinde para çıkacak. Bu paranın yaklaşık 25 milyon euroluk kısmını sponsorlar karşılayacak. Daha önce Icardi ile benzer şekilde anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'de sıkıntı yaşamak istemiyor.

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Başkan Dursun Özbek, "Ödemeler gecikmesin" talimatını verdi ve Osimhen'e destek olmayı kabul eden sponsorlardan taahhüt alındı. Icardi'nin 10 milyon euroyu bulan yıllık ücretinin 6 milyonunu kulüp, 4 milyon eurosunu sponsorlar üstlenmişti. Ancak geçen sezon sponsor ödemelerinde aksama yaşandı ve başkan Dursun Özbek sorunu çözmek durumunda kalmıştı.

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