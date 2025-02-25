Galatasaray bu sezon ilk kez başaramadı: 33 maç sonra ilki yaşadı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 0-0 sonuçla ayrılan sarı-kırmızılılar, 33 resmi karşılaşma sonra gol kaydedemedi. Son olarak 27 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında gol atamayan Aslan, daha sonraki Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 33 maçta gol sevinci yaşamıştı. Galatasaray'ın gol atma serisi, Fenerbahçe derbisinde sona erdi.

DERBİLERDE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 3. derbisinde çıktı. Cimbom, ligin ilk yarısında Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1, Beşiktaş’ı da evinde 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile evinde oynadığı müsabakada sahadan 0-0 sonuçla ayrılan Aslan, böylece bu sezon ligde oynadığı derbilerde ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 4. derbisinde Beşiktaş’a konuk olacak.