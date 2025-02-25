Galatasaray bu sezon ilk kez başaramadı: 33 maç sonra ilki yaşadı

Kaynak: İHA
Galatasaray bu sezon ilk kez başaramadı: 33 maç sonra ilki yaşadı

Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçta bu sezonun ilklerini yaşadı. Sarı kırmızılılar 33 maç sonra ilk kez gol atamazken bu sezon oynadığı derbilerde ilk defa puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 0-0 sonuçla ayrılan sarı-kırmızılılar, 33 resmi karşılaşma sonra gol kaydedemedi. Son olarak 27 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında gol atamayan Aslan, daha sonraki Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 33 maçta gol sevinci yaşamıştı. Galatasaray'ın gol atma serisi, Fenerbahçe derbisinde sona erdi.

DERBİLERDE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 3. derbisinde çıktı. Cimbom, ligin ilk yarısında Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1, Beşiktaş’ı da evinde 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile evinde oynadığı müsabakada sahadan 0-0 sonuçla ayrılan Aslan, böylece bu sezon ligde oynadığı derbilerde ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 4. derbisinde Beşiktaş’a konuk olacak.

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