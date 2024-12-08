Galatasaray bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü

Galatasaray, Sivas deplasmanında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda, Sivasspor ile oynanan maçta Metehan Baltacı, VAR incelemesinin ardından 16. dakikada kırmızı kart gördü. Metehan Baltacı'nın gördüğü kırmızı kart, sarı-kırmızılıların bu sezon gördüğü ilk kırmızı kart oldu.



Galatasaray, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Metehan, bu maçta forma giyemeyecek.



Galatasaray'da geçen sezon da Kerem Aktürkoğlu, Sivas deplasmanında kırmızı kart görmüştü. Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak 2024'te gördüğü kırmızı kartın ardından 322 gün sonra Sivas'ta yine 10 kişi kaldı.



1,5 YIL SONRA DİREKT KIRMIZI

Galatasaray, Sivasspor maçından önce ligde son kırmızı direkt kırmızı kartını 2022-2023 sezonundaki İstanbulspor maçında görmüştü. Sarı-kırmızılılarda o maçta Nicolo Zaniolo, doğrudan kırmızı kart görmüştü. Galatasaray, ligde 572 gün sonra doğrudan kırmızı kart gördü.