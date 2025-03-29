Galatasaray bu sezon ilk kez yenildi!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Cimbom ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1’er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.

25 MAÇ SONRA DEPLASMANDA YENİLDİ

Sarı-kırmızılıların ligdeki deplasmandaki yenilmezlik serisi de bitti. Cimbom dış sahada en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor’a 2-1’lik skorla kaybetmiş, daha sonraki 25 müsabakada 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kalmıştı.