Galatasaray Buğrahan Tuncer'i duyurdu

Galatasaray, Anadolu Efes ile yollarını ayıran Buğrahan Tuncer'i "Çocukluk aşkına hoş geldin" diyerek duyurdu.

Galatasaray Buğrahan Tuncer'i duyurdu

Galatasaray, Anadolu Efes'ten ayrılan Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı Kırmızılılar, Tuncer'i "Çocukluk aşkına hoş geldin" ifadelerini kullanarak açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

-2023/24 sezonu kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, yerli rotasyonunu 193 cm boyundaki skorer oyun kurucu Buğrahan Tuncer ile 2+1 yıllık anlaşma imzalayarak güçlendirdi.

Uzun yıllardır Anadolu Efes forması ile izlediğimiz ve bu süre boyunca takımı ile 2 EuroLeague şampiyonluğu kazanan, kariyeri boyunca 31 kez A Milli olmak üzere toplamda 111 kez milli formayı giyen ve çocukluk yıllarından itibaren Galatasaray taraftarı olan yeni transferimiz Buğrahan Tuncer'e çocukluk aşkına hoş geldin diyor, sarı kırmızı renklerimiz altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.

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