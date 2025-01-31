Galatasaray büyük fırsatı tepti: 4 maçta sadece 3 puan alabildi

Galatasaray, Şampiyonlar ligi ön elemesinde Young Boys’a elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Sarı kırmızılılar, final hedeflediği turnuvada oynadığı ilk 4 maçında sadece RFS karşısında 2-2 berabere kalarak 10 puan topladı ve son 16 turuna direkt çıkma yolunda büyük avantaj elde etti.

Habertürk’te yer alan habere göre, Galatasaray, sonraki 4 maçta ise hayal kırıklığı yaşadı. Tottenham galibiyetinin ardından üst üste iki deplasmana giden Cimbom hem AZ hem Malmö karşısında beklentilerin altında kaldı.

Geçen hafta, ligin son sırasına demir atmış Dinamo Kiev’i ağırlayan sarı-kırmızılılar 3-1 öne geçtiği maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı ve ilk 8’deki yerini de kaybetti.

Amsterdam’a mutlak galibiyet için giden Cimbom, Ajax karşısında 27 maç sonra ilk yenilgisini aldı.

İlk 4 hafta sonunda 10 puanda olan sarı-kırmızılılar 8 haftayı 13 puanla tamamladı. Cimbom elleriyle tuttuğu ilk sekizi koruyabilse şubat ortasındaki play-off maçlarını oynamayacaktı.

Sarı-kırmızılılar son 16 play-off turunda Midtjylland veya AZ Alkmaar ile eşleşecek.