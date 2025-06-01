Galatasaray büyük oynuyor: Chelsea'nin kapısı çalınacak

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Galatasaray büyük oynuyor: Chelsea'nin kapısı çalınacak

Önümüzdeki sezon Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Chelsea'nin Fransız yıldızı için transfer teklifi yapacak.

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, önümüzdeki sezon Avrupa'da da başarı için transfer çalışmalarına başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin yıldızlarına talip oldu.

Osimhen ve Morata'nın durumunun belirsizliği, Icardi'nin de uzun süreli sakatlıktan dönecek olması nedeniyle forvet transferini gündemine alan Galatasaray'ın Chelsea'de istediği süreleri bulamayan Christopher Nkunku ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı kırmızılıların Fransız yıldız için tekilf yapacağı öne sürüldü.

27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Leipzig'den Chelsea'ye 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon 42 maçta forma şansı bulan Nkunku 14 gol, 5 asist üretti.

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