Galatasaray büyük pişmanlık yaşıyor: Kurtulmanın hesaplarını yapıyorlar

Kaynak: Milliyet
Galatasaray büyük pişmanlık yaşıyor: Kurtulmanın hesaplarını yapıyorlar

Galatasaray, büyük maliyetle yaptığı transferin pişmanlığını yaşıyor. Sarı kırmızılılar, zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Jakobs’tan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray, Ismail Jakobs'u yaz transfer döneminde Monaco'dan 1 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Galatasaray 2024-25 sezonu için de oyuncuya 2.1 milyon euro garanti ücret verileceğini bildirmişti.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'da Ismail Jakobs pişmanlığı yaşanıyor. Galatasaray'a gelmeden önce yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken ve özel hayatına dikkat etmediğine dair haberler basında yer alan Ismail Jakobs buna karşın kadroya katılmıştı.

Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig ve Avrupa'da şu ana dek 10 maç kaçıran Ismail Jakobs, Adana Demirspor maçında da forma giyemeyecek.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Ismail Jakobs konusunda hata yaptığını düşünüyor ve sezon sonunda oyuncuyla vedalaşmanın planlarını yapıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Ismail Jakobs, 1 asistlik skor katkısı verebildi.

Son Haberler
Kilise restorasyonlarında uygulanan bilimsel kriterler
Kilise restorasyonlarında uygulanan bilimsel kriterler
Ferdi Kadıoğlu büyük yıkım yaşıyor: Fenerbahçe’de sadece 28 maç kaçırmıştı
Ferdi Kadıoğlu büyük yıkım yaşıyor: Fenerbahçe’de sadece 28 maç kaçırmıştı
Balıkesir’de 23 yıllık cezasıyla aranan firari yakalandı
Balıkesir’de 23 yıllık cezasıyla aranan firari yakalandı
Küre Dağları Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler
Küre Dağları Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler
TÜİK verileri açıkladı! İşte 2024 yılında nüfusu en çok azalan il...
TÜİK verileri açıkladı! İşte 2024 yılında nüfusu en çok azalan il...