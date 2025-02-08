Galatasaray büyük pişmanlık yaşıyor: Kurtulmanın hesaplarını yapıyorlar

Galatasaray, Ismail Jakobs'u yaz transfer döneminde Monaco'dan 1 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Galatasaray 2024-25 sezonu için de oyuncuya 2.1 milyon euro garanti ücret verileceğini bildirmişti.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'da Ismail Jakobs pişmanlığı yaşanıyor. Galatasaray'a gelmeden önce yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken ve özel hayatına dikkat etmediğine dair haberler basında yer alan Ismail Jakobs buna karşın kadroya katılmıştı.

Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig ve Avrupa'da şu ana dek 10 maç kaçıran Ismail Jakobs, Adana Demirspor maçında da forma giyemeyecek.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Ismail Jakobs konusunda hata yaptığını düşünüyor ve sezon sonunda oyuncuyla vedalaşmanın planlarını yapıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Ismail Jakobs, 1 asistlik skor katkısı verebildi.