Galatasaray, Büyükçekmece üzerinden hedefe vardı

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-In etabında Onvo Büyükçekmece’yi 94-90 mağlup ederek Play-Off’a yükseldi.

Maça etkili başlayan Büyükçekmece ilk periyodu 23-15 önde kapattı. İkinci periyotta maçı dengeye getiren Galatasaray devreye 41-41 eşitlikle gidilmesini sağladı. Üçüncü periyotta 25 sayı bulan Büyükçekmece skoru 66-63’e getirerek bir kez daha öne geçti.

Son periyot büyük bir mücadeleye sahne oldu. Bir kez daha geriden gelerek öne geçen Galatasaray son periyotta 31 sayı bularak maçı 94-90 kazandı.

Karşılaşmada Galatasaray adına 23 sayı 6 ribaund kaydeden James Palmer ile 20 sayı ve 4 ribaundla oynayan Cummings galibiyette önemli rol oynadı.

RAKİP BEŞİKTAŞ YA DA EFES OLACAK

Bu sonuçla Galatasaray Play-Off’a katılmaya hak kazandı. Galatasaray Play-Off’ta ligi ikinci bitiren takımın yani Beşiktaş veya Anadolu Efes’in rakibi olacak.

Maçı kaybeden Büyükçemece ise Bursaspor Yörsan-Türk Telekom mücadelesinin kazananıyla bir üst turda karşılaşacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım da Play-Off’larda lider Fenerbahçe ile karşılaşacak.