18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring fark attı

Galatasaray Çağdaş Faktoring fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa Uludağ Basketbol'u 86-58 yendi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 19:30
Takip Et

Galatasaray Çağdaş Faktoring Bursa Uludağ Basketbol'a fark attı

Galatasaray Çağdaş Faktoring fark attı
+
Aa
-

Galatasaray Çağdaş Faktoring bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Bursa Uludağ Basketbol ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Durmuş, Sabri Gündüz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 8, Pelin Derya Bilgiç 12, Tuğçe Canıtez 6, Meltem Yıldızhan 11, Stevens 19, Pulvere 6, McCovan 13, Nacickaite 2, Simge Tokmak 2, Miray Balotu 2, Merve Uygül 3, Devran Tanaçan 2

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Mürüvet Uca 15, Gonca Karataş 10, Özge Kavurmacıoğlu 7, Ferda Yıldız 22, İlsu Darıcıoğlu 2, Deniz Çolakoğlu 2, Tuğçe Turus, Ayşegül Erdoğan, Sümeyye Nur Acar, Deniznur Çakır

1. Periyot: 20-13

Devre: 47-30

3. Periyot: 72-39

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
1
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
2
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
3
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
4
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
5
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
6
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿Senede 1 kez ziyarete açılıyor! İstanbul ‘Kırmızı Mektep'e akın etti
7
﻿Senede 1 kez ziyarete açılıyor! İstanbul ‘Kırmızı Mektep'e akın etti
﻿Senede 1 kez ziyarete açılıyor! İstanbul ‘Kırmızı Mektep'e akın etti
﻿Beşiktaş Emlakjet İzmir'de çarpıldı
﻿Beşiktaş Emlakjet İzmir'de çarpıldı
﻿Beşiktaş Emlakjet İzmir'de çarpıldı
﻿Yarbay Ali Tatar ölümünün 13. Yıl dönümünde mezarı başında anıldı
﻿Yarbay Ali Tatar ölümünün 13. Yıl dönümünde mezarı başında anıldı
﻿Yarbay Ali Tatar ölümünün 13. Yıl dönümünde mezarı başında anıldı
﻿Güldestan yeniden AKM'de
﻿Güldestan yeniden AKM'de
﻿Güldestan yeniden AKM'de
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da   
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da   
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.