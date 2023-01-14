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Galatasaray Çağdaş Faktoring ezdi geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çankaya Üniversitesi'ni farklı yendi

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:04
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Çankaya Üniversitesi'ne fark attı

Galatasaray Çağdaş Faktoring ezdi geçti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 83-57 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Tolga Akkuşoğlu, Selena Gamze Öget Çerçi

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 9, Simge Tokmak, Prints 8, Miray Balotu, Merve Uygül, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl Alben 1, Devran Tanaçan, Mc Covan 19, Meltem Yıldızhan 10, Stevens 27, Tuğçe Canıtez 4

Çankaya Üniversitesi: Zellous 11, Ayşe Cora 6, İdil Türk 2, Sena Özekli, Gülse Uğur 1, Melike Yalçınkaya 2, Gizem Tüzün 2, Aleyna Fatma Cengizhan 2, Melike Tuğba Oral 3, Egbo 19, Nilay Aydoğan, Harris 9

1. Periyot: 26-13

Devre: 48-33

3. Periyot: 68-45

 

 

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