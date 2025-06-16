Galatasaray Çağdaş Faktoring, Dorka Juhasz'ı transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring 2025/26 sezonu kadro yapılanması çalışmaları kapsamında Macar Milli oyuncu Dorka Kata Juhász'ı 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme ile sarı kırmızılı renklere bağladı.

DORKA JUHASZ KİMDİR?

1999 yılında 18 Aralık tarihinde Macaristan’ın Pecs şehrinde dünyaya geldi. Lise eğitimini gördüğü sırada henüz 17 yaşındayken doğduğu şehrin takımı PEAC-Pecs takımı ile Macaristan’ın en üst ligi olan A Division’da forma giymeye başladı. Genç yaşta başladığı profesyonel kariyerindeki ilk sezonunu 27 maç, 9.8 sayı, 7.9 ribaunt, 1.4 asist ortalamaları ile tamamladıktan sonra 2017/18 sezonunda üniversite eğitimi için Ohio State University’e kayıt oldu ve okulunun takımı ile NCAA’de forma giymeye başladı.

Ohio State University ile ilk üç yılında oldukça istikrarlı performanslara imza atan Dorka, 2021/22 sezonunda University of Connecticut’a transfer oldu. 2022/23’te NCAA’deki son sezonunda takımı ile 29 maça çıkarken 14.2 sayı, 9.9 ribaunt, 3.2 asist, 1.5 top çalma, 1.4 blok ortalamaları yakalarken %57.6 saha içi isabet oranı ile oynadı.

Üniversite eğitiminin ardından 2023 yılında WNBA takımlarından Minnesota Lynx tarafından 2’nci tur 16’ncı sıradan seçildi. İlk WNBA sezonunu 41 maçta, 5.9 sayı, 6.4 ribaunt, 2.6 asist ortalamaları ile tamamladı.

Aynı zamanda Avrupa’da da kariyerini sürdüren yeni transferimiz Dorka Juhász, 2023/24 sezonu başında EuroLeague Women’ın İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio forması giymeye başladı. İtalyan takımındaki ilk sezonunda 22 Serie A maçında 11.8 sayı 7.6 ribaunt 1.6 asist ortalamaları ile etkili bir performans sergilerken. %63.8’lik dikkat çekici bir saha içi isabet oranı da yakaladı.

Sezon sonunda 2024 yazında WNBA’de Minnesota Lynx forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Beretta Famila Schio ile kariyerini sürdürdü. Geçtiğimiz sezon takımı ile 10 EuroLeague Women karşılaşmasında parkeye ayak basan oyuncumuz 8.8 sayı, 8.4 ribaunt, 1.7 asist, 1.3 top çalma istatistikleri ile sezonu tamamladı.

Ülkesi Macaristan’ın milli formasını da giyen Dorka Juhasz 8 maçta 11.6 sayı, 8.4 ribaunt ortalamaları ile oynadı.