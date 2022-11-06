﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring son periyotta coştu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Rize Belediyesi'ni 75-70 yendi.
Başakşehir Spor Kompleksi'ndeki maçın ilk periyodunu 18-15 önde geçin konuk ekip, sonra rakibi karşısında direnemedi.
Devreye 48-36 önde giren sarı kırmızılı takım, 3. periyotta ise 60-48'e ulaştı.
Galatasaray maçtan da 75-70 galip ayrıldı.
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