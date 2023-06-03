Galatasaray CAS'a gidiyor

Galatasaray, Omar Elabdellaoui davasından dolayı CAS'a gidecek.

Galatasaray CAS'a gidiyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Omar Elabdellaoui, Cim-Bom'a karşı açtığı tazminat davasını kazanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağı, kararın kesinleşmesine engel olacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, sözleşmesi tek taraflı feshedilen Norveçli futbolcuya 2 milyon 820 bin 923 euro ve işleyen faizin ödenmesine karar verdi. Ayrıca, paranın 45 gün içerisinde ödenmemesi durumunda kulübe transfer yasağının getirilmesine de hükmetti.

1 Ocak 2021'de havai fişeğin elinde patlamasıyla gözünden yaralanan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Elabdellaoui, Galatasaray'ın imkanlarıyla tedavi olmuş, bu süreç içerisinde de para ödenmeye devam edilmişti.

Galatasaray, bu madde hükmünü de işletmedi. Ancak Omar Omar Elabdellaoui iyileşip takıma katıldıktan sonra sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na göre, "Futbolcunun futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat halinin altı ayı aşması" durumu haklı fesih sayılıyordu.

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