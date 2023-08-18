Galatasaray Çav Bella şarkılı klip yayınladı. Sosyal medya yıkıldı

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından, Sarı Kırmızılı takımın yıldızlarının ve ailelerine özel olarak düzenlenen yemekte kaydedilen görüntüler paylaşıldı.

İstanbul Boğazı'ndaki Galatasaray Adası'nda yapılan aile yemeğini Sarı-kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesabından 'Biz bir aileyiz' başlığıyla duyurdu.

Görüntülerde yer alan şarkı ise protest halk şarkılarından olan Çav Bella'nın şarkısı arka fon olarak kullanıldı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı.

ÇAV BELLA ŞARKISI NEDİR?

Çav Bella bir halk şarkısıdır. Tarihte bu şarkının yazarı tam olarak bilinmemektedir. İtalyanca dilinde "elveda güzelim" olarak da çevrilmiş bir şarkıdır. Çav Bella tarihte ilk kez 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Kısa süre içerisinde ünü dünyaya yayılmıştır. Protest halk şarkılarından olan Çav Bella özellikle sol görüşlü kişiler tarafından benimsenmiştir. Bu şarkının melodisi de ilk kez bir İtalyan halk sanatçısı tarafından 1962 yılında bestelenmiştir.

ÇAV BELLA ŞARKISININ HİKAYESİ NEDİR?

Bir zamanlar İtalya'nın kuzeyinde yer alan Po ovasında çalışan işçiler ve köylüler kötü ve ağır koşullar altına çalışmak zorunda kalıyormuş. Bundan dolayı şartları ise iyice kötüleşmeye başlamış. Köylüler kendi arasında ise bu şarkıyı bestelemiştir. İsyankar bir beste olarak bilinen Çav Bella şarkısı ilk kez 19. yüzyılın sonlarında burada söylenmiştir. Söz yazarı ise anonim olarak bilini