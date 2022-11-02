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Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor

Galatasaray'ın Fransa'nın Olimpik Marsilya takımında forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için teklif yaptığı ileri sürüldü

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 07:50
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Galatasaray Cengiz Ünder için harekete geçti

Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
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Galatasaray'ın Fransa'nın Olimpik Marsilya takımında forma giyen Cengiz Ünder için resmen teklif yaptığı iddia edildi.

Fransız basınından news365.fr'ın haberine göre; Olimpik Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Galatasaray ile masaya oturduğu belirtildi.

Kulüpler arasındaki müzakerelerin olumlu gittiği, anlaşmanın sağlanması halinde Cengiz Ünder'in bonservisini Galatasaray'ın alacağı bildirildi.

Cengiz Ünder'in de transfere sıcak baktığı ifade edildi.

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