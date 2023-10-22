Galatasaray çeyrek finale yükseldi

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenge Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım, mücadele ettiği C Grubu'ndaki maçlara ev sahipliği yaptı. Engin Bora Yüzme Havuzu'nda yapılan maçlarda Portekiz temsilcisi Sporting'i 27-6, Büyük Britanya takımı Polytechic'i 17-8 ve Slovakya ekibi KVP Novaky'yi 14-7 yenen Galatasaray, 9 puan topladı. Grubunu lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek final müsabakaları, 25 Kasım ve 9 Aralık'ta oynanacak. Galatasaray'ın rakibi, 24 Ekim Salı günü yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak.

LEN Challenge Kupası'nda mücadele eden diğer Türk takımları ENKA ve ODTÜ, gruplarından çıkamadı.

ENKA, Malta'nın Gzira şehrinde gerçekleştirilen D Grubu müsabakalarında oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Grubunu 9 puanla tamamlayan ENKA, 1 gol averaj farkı ile 3. oldu ve organizasyona veda etti.

Belçika'nın Mouscron şehrinde yapılan B Grubu mücadeleleri sonunda ODTÜ, dördüncü olarak turnuvaya devam edemedi.

(AA)

