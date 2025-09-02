Galatasaray Cuesta'nın ayrılığını açıkladı: Anlaşma detayları belli oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta’nın Brezilya ekibi Vasco da Gama’ya 750 bin Euro bedelle kiralandığını açıkladı. Anlaşmada 5.75 milyon Euro satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Galatasaray, Cuesta'nın 750 bin Euro kiralama bedeli karşılığında Vasco De Gama'ya 5.75 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte geçici olarak transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.

Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.

Vasco Da Gama’nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir."

