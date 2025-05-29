Galatasaray Daikin, Massimo Barbolini ile anlaştı

RAMS Park'taki imza törenine Barbolini'nin yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile kadın voleybol takımının menajeri Neşve Büyükbayram katıldı.

"HEDEFLEDİKLERİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Massimo Barbolini ise Galatasaray'da önceden çok güzel işler yaptığına dikkati çekerek şunları söyledi

"Türkiye Ligi gerçekten dünyadaki en iyi liglerden biri. Tekrar bu camiada olduğum için çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Transferlerimiz için de oldukça mutluyum. Şimdiden bir söz vermek istemiyorum. Kazandığım zaman konuşmayı seviyorum. Çok fazla çalışıp çok emek verip hedeflediklerimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.