Galatasaray dalga geçti

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Galatasaray, bu maçta berabere kalsa bile ya da kazansa şampiyonluğunu ilan edecek.

Maçtan önce Galatasaray, İngilizce Twitter hesabından Fenerbahçe'ye yönelik bir gönderme paylaştı.

U19 GÖNDERMESİ

Galatasaray, ilk onbirini İngilizce hesabından duyururken, "Bugün sahada U19 sosyal medya ekibimiz var ve grafik tasarımcılarımız yok" diyerek esprili bir dille paylaşımda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, A takım yerine U19 takımıyla Galatasaray'a karşı mücadele etmişti.