UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un ardından sahasında 2. maçına çıkan Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek sadece 3 puan hanesine yazdırmadı. Cimbom, aynı zamanda ciddi bir kazanç sağladı.

GALATASARAY'A PARA YAĞDI!

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyet sayesinde UEFA’dan 2.1 milyon euro galibiyet primi kazandı.

Yaklaşık 42 bin kombine sahibi bulunan Galatasaray’da, Bodo/Glimt maçı için 50 binden fazla taraftar RAMS Park tribünlerini doldurdu. Maç günü elde edilen bilet satışları, GS Store mağazalarındaki ciro ve UEFA galibiyet primi ile birlikte toplam gelirin 5 milyon euroyu geçtiği ifade edildi. Bu rakam, Türk Lirası karşılığında yaklaşık 250 milyon TL’ye denk geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında yer aldığı için geçtiğimiz ay 23 milyon euro gelir elde eden Galatasaray, Liverpool ve Bodo/Glimt karşılaşmalarından toplam 10 milyon euro daha kazanç sağladı.

Böylece sarı-kırmızılı ekibin Avrupa gelirleri toplamı 33 milyon euroya ulaştı.