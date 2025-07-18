Galatasaray Davinson Sanchez'e partner buldu! Dünya devinin yıldızı hedefte

Galatasaray, yeni sezonda lig ile birlikte Avrupa'da da başarı istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, bu doğrultuda savunmaya yeni bir yabancı stoper istiyor.

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GALATASARAY MANUEL AKANJI'Yİ İSTİYOR

Galatasaray, bu doğrultuda transfer için bir kez daha Manchester City'ye yöneldi. İngiliz ekibinden kaleci Ederson ile ilgilenen ve İlkay Gündoğan'ı gündeminde tutan Galatasaray, savunma için de Manchester City'den Manuel Akanji'yi gündemine aldı. Akanji'nin stoperin yanı sıra beklerde de görev yapması Cimbom'un bu transfer için iştahını kabartıyor.

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2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun, Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Manchester City'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan İsviçreli savunma oyuncusu 2 asist yaptı.

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