4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizde küreklerin efendisi Galatasaray oldu

Denizde küreklerin efendisi Galatasaray oldu

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, sona erdi

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 20:37
Takip Et

Galatasaray Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nda her kategoride "Ben buradayım" dedi

Denizde küreklerin efendisi Galatasaray oldu
+
Aa
-

Sakarya'da düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kıyısında bulunan kano-kürek parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, 33 kulüpten yaklaşık 500 sporcu final gününde farklı kategorilerde mücadele etti.

Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Deniz küreği genç kadınlar: 1. Şişecam Çayırova, 2. Galatasaray, 3. İzmit Sümerspor Kürek.

Deniz küreği genç erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray.

Deniz küreği büyük kadınlar: 1. Galatasaray, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Haliç Kürek.

Deniz küreği büyük erkekler: 1. Galatasaray, 2. İstanbul Kürek, 3. Şişecam Çayırova.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
2
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
3
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
4
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
5
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
6
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Ahlak sınırlarını aşan konuşma. 'Bir kadına 'Sen kaç modelsin yavrum' diyen kişi AKP'li milletvekilinin kardeşi çıktı' iddiası
7
﻿Ahlak sınırlarını aşan konuşma. 'Bir kadına 'Sen kaç modelsin yavrum' diyen kişi AKP'li milletvekilinin kardeşi çıktı' iddiası
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
﻿New York'a Teksas'tan sığınmacı yağıyor
﻿New York'a Teksas'tan sığınmacı yağıyor
﻿New York'a Teksas'tan sığınmacı yağıyor
﻿Galatasaray'ı twitter'dan yalanladı
﻿Galatasaray'ı twitter'dan yalanladı
﻿Galatasaray'ı twitter'dan yalanladı
﻿Kızlarımız filede Avrupa beşincisi oldu
﻿Kızlarımız filede Avrupa beşincisi oldu
﻿Kızlarımız filede Avrupa beşincisi oldu
﻿Son dakika haberi: YKS ek yerleştirme tercih tarihi belli oldu
﻿Son dakika haberi: YKS ek yerleştirme tercih tarihi belli oldu
﻿Son dakika haberi: YKS ek yerleştirme tercih tarihi belli oldu
﻿Acun'un transferleri Hull City'i kurtaramadı
﻿Acun'un transferleri Hull City'i kurtaramadı
﻿Acun'un transferleri Hull City'i kurtaramadı
﻿Lucescu bu kez Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek
﻿Lucescu bu kez Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek
﻿Lucescu bu kez Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek
﻿Alevlerin arasında kalan kadın ikinci kattan atladı
﻿Alevlerin arasında kalan kadın ikinci kattan atladı
﻿Alevlerin arasında kalan kadın ikinci kattan atladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.