Galatasaray derbi öncesi kesenin ağzını açıyor: 16 milyon euro ödeyecekler

Kaynak: Türkiye
Galatasaray derbi öncesi kesenin ağzını açıyor: 16 milyon euro ödeyecekler

Beşiktaş-Galatasaray derbisine sayılı günler kala sarı kırmızılılardan yeni bir hamle geldi. Galatasaray yönetimi kritik maç öncesi kesenin ağzını açarken 16 milyon euroluk ödeme yapacak.

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi hazırlıklar devam ediyor. Galatasaray cephesinde derbi öncesinde çarpıcı gelişmeler olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim, oyuncuları motive etmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi oyunculara 16 milyon euro ödeme yapmaya hazırlanıyor. Yönetim daha önce oyuncuların biriken primlerini yatırmıştı. Sarı kırmızılı yönetim Beşiktaş derbisi öncesinde de iki aylık birikmiş ödemeleri de yapacak. Başkan Dursun Özbek’in talimatıyla, 19 maçın toplam 200 milyon TL tutan primlerini mart ayının ilk haftasında yatırılmıştı, şimdi ise maaş alacaklarını sıfırlanacak. Beşiktaş derbisi öncesinde oyunculara tam 16 milyon euroluk ödeme yapılacak.

Galatasaray yönetimi, deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı için de sürpriz peşinde. Sarı kırmızılı yönetim, derbi galibiyeti için özel prim hazırlığında. Bu miktarı başkan Dursun Özbek’in maç sonrasında soyunma odasında oyunculara bizzat açıklaması bekleniyor.

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