Galatasaray derbiden avantajla çıktı

Kaynak: İHA
Galatasaray derbiden avantajla çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile berabere kalırken, 6 puanlık farkı korudu ve ikili averajı da elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, böylece puanını 64'e çıkardı ve şampiyonluk yarışındaki rakibiyle aradaki 6 puanlık farkı da korudu. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki maçı 3-1 kazanan Aslan bu sonuçla ikili averajı aldı.

SÜPER LİG'DE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Bu sezon Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen 20 galibiyet elde eden Galatasaray, bu derbiyle 4. kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar öte yandan ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini de 25 maça çıkardı. Cimbom geride kalan maçlarda 21 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı. Aslan, ligde gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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