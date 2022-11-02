Teknik heyet inceledi, Şenol Güneş kararını verdi

Beşiktaş, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçına yoğunlaştı. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Dünya Kupası arasına kadar takımda radikal bir değişiklik yapmayı istemeyen deneyimli çalıştırıcı, bu süreye kadar oyuncuların bireysel performansını yukarıya çekmeyi amaçlıyor.

Takımına hem hücumda hem de savunmada pozisyon alma ile ilgili özel çalışmalar yaptıran Güneş, sistem üzerinde de değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Galatasaray’ı tüm yönlerini inceleyen Beşiktaş teknik heyeti, taktik çalışmalarını buna göre planladı.

Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal’ın yokluğunda derbide sağ kanatta kimin oynayacağı ise merak konusu.

Formaya aday isimlerse Redmond, Muleka ve N’Koudou. Şenol Güneş, bu bölgede görev vereceği futbolcu konusundaki kararını, son taktik antrenmanın ardından netleştireceği öğrenildi.