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Beşiktaş eski yıldızı Talisca için formül arıyor. İşte transfer planı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasının ardından gözler transferde...

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:59
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Galatasaray derbisi merakla beklenirken Beşiktaş'ta gündem Talisca. Siyah Beyazlı yönetim transfer için çare arıyor

Beşiktaş eski yıldızı Talisca için formül arıyor. İşte transfer planı
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Beşiktaş'ın gündemine eski yıldızı AndersonTalisca geldi. Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu mevcut kulübünde 7 milyon euro kazanıyor. Takvim'in haberine göre Beşiktaş ise Talisca için şartları araştırıyor.
Ancak; takım içindeki dengeler de düşünülerek 3 milyon euro bandıaşılmayacak. Talisca'nın ciddi bir fedakarlık yapması gerekecek. Söz konusu durum transferi zora sokacak etkenlerden biri olarak göze çarpıyor.
Öte yandan Anderson Talisca gözünü 7 Kasım Pazartesi günü açıklanacak Brezilya Milli Takımı kadrosuna çevirdi. 2022 Katar Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Talisca, teknik direktör Tite tarafından kadroya davet edilirse transfer pazarını da dev organizasyonda yükseltme fırsatı bulacak.
Kulübü Al Nassr ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Anderson Talisca, bu sezon 6 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

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