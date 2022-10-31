Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten basın mensuplarıyla Ümraniye hatırası

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'la 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hız kesmiyor. Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş, ligin 13. haftasında Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı.

Antrenmanda Ümraniyespor maçında forma giyen isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas istasyonlarıyla idmana başladı. Yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından son bölümde kanat organizasyonları üzerinde duruldu.



Tedavisi devam eden Rachid Ghezzal'ın yer almadığı antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

HATIRA POZU

Teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesinde, siyah-beyazlı takımı takip eden gazetecilerle futbolcuları bir araya getirerek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Güneş ayrıca, antrenman sırasında Berkay Vardar, Valentin Rosier ve Jackson Muleka ile özel görüşmeler yaptı.