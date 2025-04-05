Galatasaray derbisinde Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı

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Galatasaray derbisinde Fenerbahçe soyunma odasında neler yaşandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a elenen Fenerbahçe devre arası soyunma odasında yaşananlar belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Maçın devre arasında ise sarı lacivertlilerin soyunma odasında olanları yorumcu Sercan Hamzaoğlu anlattı.

"MOURINHO OYUNCULARI FIRÇALADI"

Hamzaoğlu "Jose Mourinho devre arası soyunma odasında ciddi şekilde fırçaladı takımı. Hatta bazı yöneticiler de geldi. Hakan Safi de geldi. 'Çıkın maçı çevirin. Tüm yönetim buradayız. Üzerimize düşeni yapacağız. Maç sonu size sürpriz de yapacağız. Hepimiz arkanızdayız' dedi. Takımı motive etmeye çalıştı. Hoca da ciddi sert bir konuşma yaptı. Ancak o konuşmadan sonra değişiklik yapmaması en büyük hatalarından biriydi. Radikal hamleler yapmalıydı. Ciddi alternatifler vardı çünkü." ifadelerini kullandı.

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