Trabzonspor'dan flaş Uğurcan açıklaması

Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Futbol A Takım Doktorumuz Halil Polat, kaptanımız Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, “FC Kopenhag maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.