Okan Buruk'un derbi isyanı: Bizi ilgilendirmiyor

Konyaspor'a deplasmanda kaybederek galibiyet serisi son bulan lider Galatasaray'da teknik heyet saedece Adana Demirspor maçını düşünüyor.

Teknik direktör Okan Buruk, cumartesi günkü Adana Demirspor maçı için tam konsantre isterken futbolculardan Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle ilgilenmemelerini istedi.

Okan Buruk Adana Demirspor karşısında alınacak galibiyet ile yeni bir seriye başlayabileceklerini öğrencilerine anlattı.



Buruk, bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yanı sıra şampiyonluk yolunda rakiplerinin alacağı sonuçlara dikkat etmemeleri gerektiğini ısrarla vurguladı.

Fanatik'in haberine göre 49 yaşındaki çalıştırıcı, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Derbinin sonucu bizi ilgilendirmiyor. Bizim yapmamız gereken, önümüzdeki maçlara bakmak. Şampiyonluk için avantajlı konumda olan biziz. Bu yüzden rakiplerimizin alacağı sonuçlara bakmadan önümüze bakmalıyız. Tek yapmamız gereken kazanmak."