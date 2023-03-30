30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'un derbi isyanı: Bizi ilgilendirmiyor

Okan Buruk'un derbi isyanı: Bizi ilgilendirmiyor

Şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağlayan Galatasaray'da Okan Buruk'tan öğrencilerine Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle ilgili çarpıcı bir çıkış geldi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 11:07
Takip Et

Galatasaray derbiyi takip etmeyecek

Okan Buruk'un derbi isyanı: Bizi ilgilendirmiyor
+
Aa
-

Konyaspor'a deplasmanda kaybederek galibiyet serisi son bulan lider Galatasaray'da teknik heyet saedece Adana Demirspor maçını düşünüyor.

Teknik direktör Okan Buruk, cumartesi günkü Adana Demirspor maçı için tam konsantre isterken futbolculardan Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle ilgilenmemelerini istedi.

Okan Buruk Adana Demirspor karşısında alınacak galibiyet ile yeni bir seriye başlayabileceklerini öğrencilerine anlattı.

Buruk, bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yanı sıra şampiyonluk yolunda rakiplerinin alacağı sonuçlara dikkat etmemeleri gerektiğini ısrarla vurguladı.

Fanatik'in haberine göre 49 yaşındaki çalıştırıcı, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Derbinin sonucu bizi ilgilendirmiyor. Bizim yapmamız gereken, önümüzdeki maçlara bakmak. Şampiyonluk için avantajlı konumda olan biziz. Bu yüzden rakiplerimizin alacağı sonuçlara bakmadan önümüze bakmalıyız. Tek yapmamız gereken kazanmak."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
1
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
2
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
3
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
4
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
5
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
6
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
7
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dediği olacak. TFF Kulüpler Birliği'ni dinlemeyecek
﻿Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dediği olacak. TFF Kulüpler Birliği'ni dinlemeyecek
﻿Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dediği olacak. TFF Kulüpler Birliği'ni dinlemeyecek
﻿Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
﻿Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
﻿Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
﻿İmamoğlu o kurumları açıklama yapmaya davet etti
﻿İmamoğlu o kurumları açıklama yapmaya davet etti
﻿İmamoğlu o kurumları açıklama yapmaya davet etti
﻿Çanakkale'de lüks yat mendireğe çıktı
﻿Çanakkale'de lüks yat mendireğe çıktı
﻿Çanakkale'de lüks yat mendireğe çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.