Galatasaray Derrick Köhn için Bundesliga'dan gelen teklifleri reddetti

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Galatasaray Derrick Köhn için Bundesliga'dan gelen teklifleri reddetti

Galatasaray, 26 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn için Bundesliga'dan iki ayrı kulüpten gelen teklifleri reddetti.

Galatasaray'da Derrick Köhn'ün geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Bundesliga'da 27 maça çıkmış ve 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Köhn'ün katkısından memnun kalan Werder Bremen buna rağmen 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayarak Galatasaray'a 3.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu. Bu öneri sarı kırmızılı yönetim tarafından geri çevrildi.

Sky Sport Almanya Muhabiri Patrick Berger'in haberine göre; Köhn transferi için Köln de devreye girerek Galatasaray'a resmi teklif sundu. Ancak bu teklif de Galatasaray tarafından yeterli görülmedi.

Alman savunmacının Köln'e katılmaya sıcak baktığı ancak Galatasaray'ın 5 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı bildirildi.

Köhn ile Bundesliga'dan ve yurt dışından farklı kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi.

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