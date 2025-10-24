Galatasaray ve spor giyim firması Puma arasındaki forma sponsorluğu sözleşmesinin 2036 yılına kadar uzatıldı.

Sarı kırmızılı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamaya göre, 25 milyon Euro değerindeki anlaşma 83 milyon Euro olarak güncellendi.

Anlaşmada 14 milyon 500 bin Euro başarı primi olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada, "Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir. Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."

"TÜRK FUTBOLUNUN EN YÜKSEK BEDELLİ ANLAŞMASI"

İmza töreninde konuşan Puma Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz de Türk futbol tarihinin en uzun ve en yüksek bedelli anlaşmasını yaptıklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Yenilenen anlaşma sadece bir forma sponsorluğu değildir. Bu anlaşma Galatasaray'ın köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürürken, yanında bir dünya markasının olduğunu gösteren stratejik bir birliktir. Galatasaray, Türkiye'nin uluslararası alandaki en güçlü temsilcisidir. Bu bilinçle attığımız her adımda her sportif başarıyı hem de markanın global değerini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, "Mevcut sözleşmemizi iki katına çıkardı. 8.3 milyon Euro yıllık garanti ücret alıyoruz, bunun bonusları da var. Puma, dünyada 2 kulübe verdiği rakamı bize verdi. Başka kulüpler, 'En iyi anlaşmayı biz yaptık' derler ama Galatasaray son imzayı atmadan en iyi anlaşma olmaz" dedi.