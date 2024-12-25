Galatasaray dev transfer için harekete geçti. Hedefte Fransız golcü var

Sezonu kapatan Mauro Icardi’nin yokluğunda çift forvete devam etmeyi planlayan Galatasaray, PSG’den Kolo Muani’yi kiralamak için düğmeye bastı.

Fanatik’te yer alan habere göre, ameliyat olan ve sezonu kapatan Mauro Icardi’nin yokluğunda çift santrfor oynama planını sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yine bir dünya yıldızını gündemine aldı.

PSG’nin 2023 yazında Frankfurt’tan 95 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kolo Muani’nin, Osimhen’e partner olarak transfer edilmesi planlanıyor. Galatasaray’ın Fransız golcüyü kiralama teklifine PSG tarafından da olumlu geri dönüş geldi. Golcü oyuncunun güncel değerinin 30 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Sarı-Kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Muani’nin PSG macerası hiç de hayal ettiği gibi ilerlemedi. Fransız deviyle toplam 54 maça çıkan Kolo Muani 11 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.