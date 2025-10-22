Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk etti.

İlk yarıya harika bir başlangıç yapan Sarı Kırmızılılar 3'üncü dakikada Victor Osimhen ile golü buldu.

Taraftarın desteğiyle rakip sahada kurduğu yoğun pres 33’üncü dakikada sonuç verdi ve Yunus Akgün’ün rakibi hataya zorlamasıyla Osimhen bir kez daha yakaladığı net gol şansını affetmedi.

Galatasaray iki farklı üstünlükle soyunma odasına girerken ikinci yarıda da hız kesmedi. İkinci yarının başından itibaren rakip sahada yoğun ön alan baskısı yapan Galatasaray, bu kez Osimhen’in presle kazandığı topta Yunus Akgün ile sonuca gitti ve farkı 3’e çıkardı.

Bodo/Glimt 75’te Helmersen’in golüyle farkı 2’ye indirdi. Buna rağmen son dakikalarda oyun kontrolünü elden bırakmayan Galatasaray sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci maçını kazanan Galatasaray bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti.

GALATASARAY-BODO/GLIMT İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

GALATASARAY 3-1 BODO/GLIMT (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük çaldı ve RAMS Park'ta zorlu mücadeleye konuk ekip Bodo/Glimt başladı.

KISA SÜRELİ SAKATLIK YAŞADI

2' Osimhen girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Nijeryalı yıldız, kenarda bandaj yapıldıktan sonra oyun alanına geri döndü.

OSIMHEN GOL PERDESİNİ ERKEN AÇTI

3' Tedavisinin ardından oyun alanına dönen Osimhen, kaleciyle karşıya karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Galatasaray zorlu maçta 1-0 öne geçti.

OSIMHEN YİNE GOLE YAKLAŞTI

8' Yunus Akgün'ün ortasında Osimhen arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Haikin son anda topu çeldi.

SANE'NİN ŞUTU DEFANSTAN DÖNÜ

15' Sane şık hareketlerle rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yokladı. Ancak Bodo Glimt savunması topun kaleye gitmesini engelledi.

HAIKIN OSIMHEN'E GOL İZNİ TANIMADI

28' Jakobs'un ortasında Bodo Glimt savunmasından seken topu takip eden Osimhen ayaklarının ucuyla yaptığı dokunuşta kaleci Haikin'i geçemedi.

YUNUS AKGÜN BASTI, OSIMHEN ATTI

34' Yunus Akgün ile Victor Osimhen önde yoğun bir presle Bodo Glimt savunmasını çıkarmadı. Yunus Akgün yaptığı pres sonucu Bodo Glimt savunmasını hataya zorladı. Rakipten gelen hatalı pasta bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen bu kez Haikin'i geçerek boş kaleyi havalandırdı ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.

BODO/GLIMT TEHLİKELİ GELDİ

38' Galatasaray savunmasındaki bir anlık boşluktan yararlanan Hauge yakaladığı net fırsatta neyse ki isabetli bir şut çekemedi.

BODO/GLIMT DİREĞE TAKILDI

42' Bodo/Glimt'te Fet'in şutu direkten geri döndü.

SANE GETİRDİ, OSIMHEN BU KEZ KAÇIRDI

43' Leroy Sane orta saha yakınlarında aldığı topu rakip ceza sahasına kadar hızlı bir şekilde taşıyıp defans arkasına kaçan Osimhen'e aktardı. Osimhen bu kez dar açıdan çektiği şutunda isabeti bulamadı. Top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 2-0 BODO/GLIMT

GALATASARAY YİNE BASKILI BAŞLADI

46' İkinci yarının başında Osimhen defans arkasına sızdı. Dengesini kaybederken topa vurdu. Ancak öncesinde yardımcının bayrağı kalktı. Ofsayt kararı çıktı.

BARIŞ ALPER TEHLİKE YARATTI

49' Galatasaray'ın hızlı atağında Barış Alper ceza sahası içerisinde topla buluştu çaprazdan şutunu çektiği esnada Bodo/Glimt savunması son anda araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.

GALATASARAY NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

54' Bodo/Glimt savunmasında derinliğin kaybolduğu anda topla buluşan Osimhen kale önüne kadar indi ve topu Yunus'a çıkardı. Yunus ilk anda topu kontrol etmekte zorlanınca daha müsait pozisyondaki geriden gelen Sane'ye pası aktardı. Ancak Alman yıldız bu mutlak gol şansından yararlanamadı.

GALATASARAY'IN YOĞUN BASKISI 3. GOLÜ GETİRDİ

60' Osimhen Aleesami'ye yaptığı baskıyla topu kazandı. Topla buluşan Yunus Akgün ilk pozisyonda Haikin'i geçemedi ama seken topu tamamlayarak farkı 3'e çıkardı.

OSIMHEN HAT-TRICK'İ KAÇIRDI

66' Osimhen bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda Haikin'i geçemedi. Seken topta bir kez daha şansını deneyen Osimhen bu kez de savunmaya takıldı. Pozisyonun ardından Osimhen Haikin'i tebrik etti.

GALATASARAY'DA MAÇIN YILDIZLARI KENARA GELDİ

73' Galatasaray'da maçın iki yıldızı Osimhen ile Yunus Akgün kenara geldi. Osimhen yerini Icardi'ye Yunus Akgün ise Kaan Ayhan'a bıraktı.

BODO/GLIMT İLK İSABETLİ ŞUTUNDA GOLÜ BULDU

75' Bodo/Glimt Helmersen'in golüyle farkı 2'ye indirdi.

MAÇ SONUCU: GALATASARAY 3-1 BODO/GLIMT