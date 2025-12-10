Galatasaray, uzun bir süre sonra döndüğü CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Knack ekibini konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan maç heyecan fırtınası şeklinde geçti. 128 dakika süren mücadeleyi sarı kırmızılılar 25-18, 19-25, 21-25, 25-23, 15-13'lük setlerle 3-2 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray HDI Sigorta'da maçın oyuncusu Stephan Maar seçildi. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında 7 Ocak'ta deplasmanda bir diğer Türk takımı Halkbank ile karşı karşıya gelecek.