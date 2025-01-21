Galatasaray - Dinamo Kiev 1-0

Galatasaray Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi maçında RAMS Park'ta karşılaşıyor. Maç öncesinde 12 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray maçı kazanması halinde puanını 15'e yükseltecek ve ilk 8'e kalmak için büyük bir adım atacak.

Maçın 6.dakikasında kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Davinson Sanchez kafayı vurarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen

Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhailenko, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Kabaiev.