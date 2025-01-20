Galatasaray Dinamo Kiev maçına hazır

Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Dinamo Kiev maçının taktiği üzerinde duruldu.

OBİ MİKEL İDMANI İZLEDİ

Ülkemizde Trabzonspor'da da forma giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel de Victor Osimhen'in davetlisi olarak Florya'da antrenmanı takip etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.30’da RAMS Park'ta Dinamo Kiev’i konuk edecek.