Galatasaray Dinamo Kiev maçına hazır

Düzenleme: Kaynak: DHA
Galatasaray Dinamo Kiev maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 7’nci haftasında yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşılayacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Dinamo Kiev maçının taktiği üzerinde duruldu.

OBİ MİKEL İDMANI İZLEDİ

Ülkemizde Trabzonspor'da da forma giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel de Victor Osimhen'in davetlisi olarak Florya'da antrenmanı takip etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.30’da RAMS Park'ta Dinamo Kiev’i konuk edecek.

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