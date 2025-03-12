Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Osimhen için 1 dolar istedi

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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Osimhen için 1 dolar istedi

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu Osimhen’in bonservisinin alınması için kampanya başlatılmasını istedi.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu yaptığı konuşmada Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen’in bonservisinin alınması için kampanya başlatılmasını istedi.

"HER GALATASARAYLI 1 DOLAR VERSE..."

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu: "Dünyada benzeri yok. 35 milyon Galatasaray taraftarı var, herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese, 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var. Ne yapıp edelim Osimhen'i tutalım" ifadelerini kullandı.

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