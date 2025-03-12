Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Osimhen için 1 dolar istedi

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu yaptığı konuşmada Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen’in bonservisinin alınması için kampanya başlatılmasını istedi.

"HER GALATASARAYLI 1 DOLAR VERSE..."

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu: "Dünyada benzeri yok. 35 milyon Galatasaray taraftarı var, herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese, 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var. Ne yapıp edelim Osimhen'i tutalım" ifadelerini kullandı.