Galatasaray Divan Kurulu'na Osimhen ayarı

Galatasaray'da olağan Divan Kurulu'nun tarihi değişti. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, 23 Temmuz günü yapılması planlanan divan kurulunun 24 Temmuz'a alındığını açıkladı.

Aykutalp Derkan şunları söyledi:

"Saygıdeğer Galatasaraylılar, Divan Kurulumuzun daha önce 23 Temmuz Çarşamba günü yapılacağını duyurmuş olduğumuz aylık olağan toplantısı, Kulüp gündemindeki önemli gelişmeler nedeniyle, 24 Temmuz Perşembe günü yapılacaktır. Saygılarımızla."

OSİMHEN'LE ÇAKIŞTI

Galatasaray'ın 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmak üzere olduğu Victor Osimhen'in salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Nijeryalı forvet için çarşamba günü imza töreni düzenlenmesi planlanıyor.