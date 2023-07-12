Galatasaray Divan Kurulunda transfer kavgası çıktı

Galatasaray'ın Temmuz ayı Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti. Kulübün divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Global Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Kongre üyeleri değerlendirmelerde bulunurken ilginç bir olay yaşandı.

DİVAN ÜYESİNDEN YAYIN İTİRAZI

Kulüp televizyonu olan GSTV'deki Galatasaray Divan Kurulu yayınlandığı sırada Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın "Bir futbolcumuz geliyor. Havaalanında onu karşılama programı var. Televizyonda divan toplantısı şu anda ana gündem maddesi olduğu için bir istişare ettik. Ekranı ikiye bölecekler. Hem canlı yayın devam ediyor. Hem altyazıyı da verecekler. Onun müzakeresini yapmıştık" cümleleri üzerine kürsüdeki Divan Kurulu Üyesi "Sayın başkan, o zaman biz burada konuşmayalım. Kusura bakmayın ama buraya ben hasta halimle geliyorum" cümlelerini kullandı.