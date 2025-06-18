Galatasaray divan üyesi Fenerbahçeli oyuncunun transferini istemedi

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Galatasaray divan üyesi Fenerbahçeli oyuncunun transferini istemedi

Galatasaray Divan Üyesi Reşit Ömer Kükner Milan Skriniar'ın transferini istemediğini söyledi.

Galatasaray haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılırken divan üyesi Reşit Ömer Kükner konuşmasında "Milan Skriniar, eh bir oyuncu. Galatasaray'a gelmesini istemiyorum" dedi.

"SKRINIAR EH BİR STOPER"

Kükner "Biz Osimhen diyoruz, Icardi diyoruz, Davinson diyoruz. Seviyemiz belli. En son Sane geldi, muhteşem oyuncu, tartışılmaz. Biz bu seviyedeyiz. Karşı tarafın seviyesi Milan Skriniar, eh bir stoper yani. Galatasaray'a gelmesin istiyorum. Yani gerçekten girişimimiz var mı yok mu, İrfan Can Kahveci planlaması mı var bilmiyorum. Sayın başkanım söyledi biz artık Avrupa'da başarıyı kovalayan bir kulüp olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

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