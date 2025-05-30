Galatasaray drone gösterisiyle büyüledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Şampiyon Galatasaray, drone'larla RAMS Park'ın üzerinde tarihi bir gösteri yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Maçın ardından RAMS Park üstünde muhteşem bir drone gösterisi yapıldı. Galatasaray'a veda eden Muslera ve Mertens için teşekkür yazısı yazılırken Osimhen için bir maske ve Antalyaspor maçında attığı rövaşata golü gökyüzüne yansıtıldı.

5 YILDIZ RAMS PARK'TA BİRLEŞTİ

Ayrıca Okan Buruk, Ali Sami Yen, Şampiyonlar Ligi logosu ve 5 yıldızlı Galatasaray logosu drone gösterisinde yer aldı. Sarı kırmızılı takım 5 yıldızı 5 farklı noktadan RAMS Park'ta buluşturdu. 1. yıldız Galatasaray Lisesi'nden. 2. yıldız Galatasaray Adası'ndan. 3. yıldız Florya'dan. 4. yıldız Kemerburgaz'dan. 5 yıldız Rams Park'ta buluştu.

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