Galatasaray Dubois'i Başakşehir'e kiraladı

Galatasaray, sağ bek oyuncusu Leo Dubois'in RAMS Başakşehir'e kiralandığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Galatasaray Dubois'i Başakşehir'e kiraladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois’nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Lyon takımından Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 21 maçta forma giyerken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Dubois, bu sezon da ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan mücadelede 56 dakika sahada kaldı.

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