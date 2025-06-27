Galatasaray dünya yıldızı kaleciye teklif yaptı! İşte aldığı cevap

Fernando Muslera'nın ayrılığından sonra Galatasaray'ın kaleye yapacağı transfer en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yeni kalecisini tecrübeli ve yıldız bir isim olarak seçmek isteyen Galatasaray'da gündeme Alisson Becker gelmişti.

ALISSON BECKER'DEN GALATASARAY'A RET!

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Alisson Becker'e Galatasaray ve bir Suudi ekibi teklif yaptı. Yapılan tekliflerin maddi olarak büyük rakamlar olduğu ancak başarılı eldivenin iki teklifi de reddettiği belirtildi.

Alisson Becker'in takımı Liverpool'la sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.