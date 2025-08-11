Galatasaray dünya yıldızını açıkladı

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünya yıldızını resmen açıklamaya hazırlanıyor.

Son olimpiyat ve ve Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan İtalya'nın önemli oyuncusu Myriam Sylla Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'na transfer oldu.

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müzik platformu Spotify üzerinde '2025-2026 Galatasaray Daikin' çalma listesi oluşturularak İtalya marşı açıldı. Taraftarlar, Sylla için yapılan bu paylaşıma yorum yağmuruna tuttu.

