Galatasaray duyurdu: Avrupa şampiyonu oldu

Galatasaraylı yüzücü Nusrat Allahverdi, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda şampiyon oldu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"1-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi gururlandıran büyük bir başarıya imza atıldı.
Sporcumuz Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama final müsabakasındaki 27.24’lük derecesi ile Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.
Sporcumuzu ve bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Eray Açıkgöz’ü tebrik ediyoruz."